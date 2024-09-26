شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس وجباليا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لأنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بانتشال جثمان شهيد وعدد من الجرحى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كلّاب وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بحسب مصادر طبية، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيدة و9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم.

