مسئول في البيت الأبيض: نتوقع ردًا من لبنان وإسرائيل بوقف إطلاق النار

قال مسئول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتوقع أن يقرر لبنان وإسرائيل "في غضون ساعات" ما إذا كانا يقبلان بالاستجابة لهذا النداء.

وأضاف المسئول الأمريكي، الذي لم يتم الكشف عنه اسمه، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، أن "دعوة الدول العشر، لم تشمل غزة، لكننا نأمل في أن يوفر وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، المجال والمساحة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى".

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد دعت، في بيان مشترك، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وحث البيان، الذي صدر عن عشر دول، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، ودعا جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتا إسرائيل ولبنان، إلى الموافقة على وقف إطلاق النار المؤقت فورا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وفي أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي نص على وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية لحرب مع إسرائيل استمرت 34 يومًا.

والدول العشر الموقعة على البيان هي: “الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السعودية، الإمارات، وقطر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي”.

