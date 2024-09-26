"القوى العاملة" تطلق سيارة متنقلة لتدريب شباب دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان"، حيث أطلقت مديرية القوى العاملة سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات، كما تم تنظيم ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على المجتمع، ونظمت مديرية الزراعة لدمياط عددا من الندوات التوعوية ومديرية الطب البيطري تشارك بقوافل إرشادية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

استمرت فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة في كافة المجالات، وأطلقت مديرية العمل بقيادة فتحى التلاوى سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات بكفر سعد ضمن خطة المبادرة لدعم وبناء الإنسان، حيث تفقد الدكتور محمد أبو ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد السيارة للتأكد من تذليل كافة العقبات وتنفيذ مهامها.

في سياق متصل، نظمت مديرية الزراعة برئاسة خالد كسبة عدد من الندوات التثقيفية في الفترة من ٢٠٢٤/٠٩/١٧ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٢٥ بإجمالى عدد مستفيدين (٧٤٢) ومن بينها ندوة عن الاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية بقرية الوسطاني وندوة عن أضرار حرق قش الأرز وكيفية الاستفادة منه بقرية ميت أبو غالب وندوة عن فوائد تطهير المصارف وترشيد استهلاك المياه بقرية أم الرضا.

هذا وعقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار بقيادة أ ناصر حماد ندوة عن مخاطر الأمية وتأثيرها على الفرد والمجتمع بالزرقا بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والأوقاف والتربية والتعليم والتي استفاد منها 50 مواطنا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بقوافل إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة تم خلالها تغطية الخدمات لعدد ١٢٤١٦ حالة وتوعية ٢٤٣ مواطنا.