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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب وزير التعليم عن ارتداء مدير مدرسة ابتدائي الزي المدرسي: نموذج محترم وملهم

جولة نائب وزير التعليم
جولة نائب وزير التعليم
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زار الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، مدرسة الشهيد مقدم طيار محمد جمال عبد العزيز الابتدائية بإدارة العمرانية بالهرم، وأشاد بدور مدير المدرسة.

وقال نائب الوزير، إن الأستاذ المعلم الفاضل عادل عبد الرحمن، مدير المدرسة نموذج ملهم لمدير مدرسة محترم ويعمل بأقصى طاقته، مضيفا: سعدت جدا بزيارتي لمدرسته وحقيقي انبهرت بمجهوده وعمله جزاه الله خيرا كثيرا.

وتابع، مما لفت نظري جدا هو ارتداؤه لنفس الزي المدرسي لتلامذته وعلمه بكل صغيرة وكبيرة وحب الناس له وعلاقته القوية بتلامذته وأولياء أمورهم، وهو نموذج محترم مثل الكثير جدا من معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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