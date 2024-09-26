ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يدعو إلى دعم مجلة الكنيسة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى دعم وتشجيع مجلة الكرازة وهي المجلة الرسمية الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تصدرها الكنيسة كل أسبوعين.

ودعا كذلك إلى دعم  إحدى الجرائد الأسبوعية، واصفًا إياها بأنها جريدة وطنية تهتم بالشأن الوطني والشأن الكنسي.

جاء ذلك في ختام عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي أقيم في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.

وجاءت دعوة قداسته لدعم "الكرازة" و"وطني" من خلال الحرص على شراءهما بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد مسؤولية علينا جميعًا.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجلة الكرازة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشأن الكنسي