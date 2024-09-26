البابا تواضروس الثاني يدعو إلى دعم مجلة الكنيسة

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى دعم وتشجيع مجلة الكرازة وهي المجلة الرسمية الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي تصدرها الكنيسة كل أسبوعين.

ودعا كذلك إلى دعم إحدى الجرائد الأسبوعية، واصفًا إياها بأنها جريدة وطنية تهتم بالشأن الوطني والشأن الكنسي.

جاء ذلك في ختام عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي أقيم في كنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة.

وجاءت دعوة قداسته لدعم "الكرازة" و"وطني" من خلال الحرص على شراءهما بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد مسؤولية علينا جميعًا.