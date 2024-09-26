3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي مدينة خان يونس

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات على عدة مدن وقرى فلسطينية، فاقتحم الاحتلال مدينة جنين، واعتقل عددا من المواطنين في بلدة "اليامون" غرب المدينة.

واقتحم الاحتلال مدينة البيرة في رام الله بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وشن حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامه للمدينة، واقتحم بعدد كبير من الجنود بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وفي مخيم جباليا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزلًا يعود لعائلة "السحار"، مما نتج عن تلك الاستهداف شهيدة وعدة إصابات.