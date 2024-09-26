‫قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة في الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

ومنذ قليل، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيدة و9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بحسب مصادر طبية، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.