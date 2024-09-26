ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية: عودة الاستقرار للشرق الأوسط مرهون بتطبيق قرار مجلس الأمن

الدكتور بدر عبد
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن عودة الاستقرار للشرق الأوسط مرهون بتطبيق قرار مجلس الأمن، والمنطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار.

وأوضح "عبد العاطي"، خلال كلمه له في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه من الضروري اتخاذ قرارات من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف جنوب لبنان، فقام بشن 4 غارات إسرائيلية استهدفت منذ قليل، منطقة البقاع الأوسط شرق لبنان.

وزير الخارجية الشرق الأوسط مجلس الأمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية لبنان