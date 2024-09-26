وزير الخارجية: عودة الاستقرار للشرق الأوسط مرهون بتطبيق قرار مجلس الأمن

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن عودة الاستقرار للشرق الأوسط مرهون بتطبيق قرار مجلس الأمن، والمنطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار.

وأوضح "عبد العاطي"، خلال كلمه له في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه من الضروري اتخاذ قرارات من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف جنوب لبنان، فقام بشن 4 غارات إسرائيلية استهدفت منذ قليل، منطقة البقاع الأوسط شرق لبنان.