أبو الغيط: العجز أمام الوحشية في غزة شجع قادة إسرائيل على التصعيد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العجز أمام الوحشية في غزة شجع قادة إسرائيل على التصعيد، وإن ما تفعله إسرائيل استدعاء متعمد لعاصفة لم يسلم أحد من مخاطرها.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الدولي، أن هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن في غزة والضفة ولبنان، ويجب التحرك قبل فوات الأوان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات عنيفة على جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، منها عين بوسوار، حبوش، زوطر، ديركيفا وعلما الشعب.

كما شن الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدة غارات على صريفا، وأطراف الغندورية، والحميري وطيرفلسية في جنوب لبنان .

واعتدى الطيران الإسرائيلي على منطقة الحوش والمساكن في صور، حومين الفوقا، البيسارية، محرونة، برج الشمالي وديرعامص جنوب لبنان.