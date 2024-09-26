مؤتمر لاتحاد القبائل والعائلات المصرية لحل المشكلات التي تواجه أبناء سيناء

وجه اتحاد القبائل والعائلات المصرية الدعوة لمشايخ وعواقل ورموز سيناء لحضور مؤتمر لحل المشاكل التي تواجه أبناء سيناء وجرى توجیه الدعوة من رئاسة الاتحاد إلى مشايخ وعواقل ورموز سیناء لطرح الأفكار والرؤى والعمل على حل المشكلات التي تواجه أبناء سيناء والعمل على خلق فرص استثمارية جديدة داخل المحافظة والاھتمام بالمشروعات الصناعية وزيادة في إنتاج التمور وتطوير ورفع كفاءة بحیرة البردويل لزیادة الإنتاج السمكي والاھتمام وحل المشاكل التي تواجه الصیادین.

وناقش المؤتمر توزيع الأراضي على الخريجين وفتح الكردون الخاص بالأراضي السكنية داخل القرى وامتدادھا الجغرافي وعمل محطات لتولید الطاقة واستغلال مصادر الریاح

كما ناقش المؤتمر انشاء منطقة لوجستية تخدم المنطقة لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري المصري الأفريقي وانشاء مصانع غذائية لتعبئة إنتاج التمور وزیت الزیتون والعمل علي حل مشكلة التعويضات لأھل رفح والمتضررين من الحرب على الإرھاب والمساعدة والمتابعة في إقامة التجمعات السكانية في رفح والشيخ زويد وكذلك مدینة السيسي لأبناء أسرة الشھداء ومصابي الحرب على الإرھاب.

كما سيقوم الاتحاد في المرحلة القادمة على تدريب وتأهيل الشباب ويفتح الاتحاد ابوابه الي جميع الشباب وقد استقبل الاتحاد مجموعة من الشباب في المقر الرئيسي بالقاهرة وتم شرح رؤية الاتحاد في الايام المقبلة لهم وبدايه من الأسبوع القادم سيتم استقبال وفود من مختلف المحافظات.

وقد افتتح اتحاد القبائل والعائلات العربية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني مقره الجديد بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وخلال الافتتاح تم التوافق على مقترح بعض الأعضاء بتقديم الاتحاد من خلال المهندس إبراهيم العرجاني ورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني متضمنة رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالملف الاجتماعي وقضايا الشباب والرياضة والصحة وغيرها.

كما شهدت فعاليات افتتاح المقر الجديد مطالبة عدد من الأعضاء مراعاة التركيبة القبلية والعائلية والجغرافية والأقباط في تشكيلات الاتحاد بالمحافظات المختلفة.

وناقش اتحاد القبائل والعائلات العربية ترتيبات عقد مؤتمر جماهيري بالصالة المغطاة يضم 5000 من التركيبات القبلية العائلية بكل المحافظات تحت عنوان "قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر".

كما ناقش أعضاء الاتحاد ترتيب لقاءات مع المسئولين من أجل المشاركة بالأفكار والآراء والمقترحات في القضايا التي تهم الرأي العام.

وتوافق أعضاء الاتحاد، على قيام المهندس إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد بالتحرك لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير منح دراسية مجانية أو تخفيضات مناسبة لأبناء أعضاء الاتحاد غير القادرين في الجامعات المختلفة.

وفي الختام تم التوافق على إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما يقوم به من جهود على المستويين داخليا وخارجيا، وكذلك التحركات المستمرة من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي.

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