وزير الخارجية السوري: عدم اتخاذ مجلس الأمن إجراء لردع إسرائيل شجعها على توسيع اعتداءاتها

قال وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لردع إسرائيل شجعها على توسيع اعتداءاتها على لبنان.

وأضاف، أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم الدعم إلى لبنان ويجب منع إسرائيل من توسيع الحرب في المنطقة.

وتابع "الصباغ"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل العدوان على سوريا ما أسفر عن استشهاد مدنيين والتعدي على المؤسسات الرسمية .

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف جنوب لبنان، فقام بشن 4 غارات إسرائيلية استهدفت منذ قليل، منطقة البقاع الأوسط شرق لبنان.