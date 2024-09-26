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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في محيط منطقة الكتيبة في خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على منزلًا في محيط منطقة الكتيبة في مدينة خان يونس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة دورا جنوب الخليل، بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي جابت شوارع المدينة، وداهم جنود الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين، وقاموا بتفتيش محتويات المنازل.

أمس الأربعاء، دعا الدفاع المدني بغزة المؤسسات الدولية لاتخاذ موقف واضح لتحقيق الحماية لطواقمنا وفقا لاتفاقيات جنيف وملحقاتها.

كما أدان استمرار استهداف الاحتلال طواقمنا مما يدلل على أنه يسعى لتدمير منظومة العمل الإنساني.

وتعرضت طواقم الدفاع المدني إلى استهداف من طيران الاحتلال لمركز دفاع مدني الدرج بصاروخ لم ينفجر أسفر الاستهداف عن ثلاث إصابات طفيف.

فلسطين طائرات الاحتلال قصف منزل استهداف خان يونس