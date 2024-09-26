زاخاروفا: روسيا لم ترفض التفاوض حول أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا لم ترفض التفاوض حول أوكرانيا أبدا.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، أمس الأربعاء، إن "روسيا لم ترفض أبدا عملية التفاوض، حتى كمبدأ. وهذا أساس سياستنا الخارجية، وهذا مثبت في وثائقنا الأساسية. وفي ممارساتنا نتمسك بنفس الموقف ونستجيب للمفاوضات التي تعتبر مفاوضات، كل مرة من أجل السلام والمستقبل والوفاق والاحترام المتبادل".

وتابعت: "ولكن لا يجوز أن نسمي مفاوضات ما يعتبر في حقيقة الأمر أساطير أو خدعة جديدة أو فخا أو أي شيء آخر".

وأشارت إلى أن "ما يعرضه الغرب وما تعلن عنه كييف من الشروط لا يمثل مفاوضات"، مضيفة أن "ضمن ما تقترحه كييف، التي يقف الأنجلوساكسونيون وراءها، هناك أكاذيب ومخادعة جديدة".

وأضافت: "ما دامت توريدات الأسلحة مستمرة، وما دام الغرب يرغم نظام كييف على أن يدفع بمواطني أوكرانيا نحو الموت، ما هذه المفاوضات والسلام التي يتحدثون عنها الآن؟".

يذكر أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في تصريحاته الأخيرة عن "خطة النصر" لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها غير متعلقة بالمفاوضات مع روسيا، بل مع "إجبارها" على السلام.

وتحدث أيضا عن نيته عقد مؤتمر جديد حول التسوية على أساس "معادلة السلام" الأوكرانية، على غرار ما عقد في سويسرا في يونيو الماضي، معتبرا أن مثل هذا المؤتمر قد يعقد بحضور روسيا.

وأعلنت موسكو أنها تعتزم المشاركة في أي اجتماعات من هذا القبيل، معتبرة الموقف الأوكراني "غير واقعي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد شروط روسيا للتفاوض في يونيو الماضي، وهي تتضمن انسحاب القوات الأوكرانية من بعض الأراضي وتخلي أوكرانيا عن السعي لعضوية الناتو ورفع العقوبات الغربية عن روسيا وغيرها من الشروط.