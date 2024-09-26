ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقترح "فرنسي- أمريكي" في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة التي عقدت بطلب من بلاده إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار، لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات".

وأضاف أن هذا المقترح "سيتم الإعلان عنه سريعا ونحن نعوّل على قبول الطرفين به".

وشدد الوزير الفرنسي على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله "ليس حتميا"، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط "بحزم" في حل سلمي للنزاع.

فرنسا إطلاق نار لبنان يوم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو