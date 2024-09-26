تعرف على منافس ليفربول.. نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس كاراباو

كشفت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) عن مواجهات قوية لبعض كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت منافسات الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو، بتأهل ليفربول وأرسنال إلى ثمن النهائي على حساب وست هام يونايتد وبولتون على الترتيب.

وقاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول، للفوز على وست هام بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، في لقاء شهد تسجيل الفرعون المصري هدف الريدز الثالث، بعدما شارك بديلًا في المباراة، ليصل إلى 8 مساهمات تهديفية خلال 7 مباريات خاضها هذا الموسم.

وتتبقى مباراة وحيدة من الدور الثالث لكأس كاراباو، حيث تختتم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الأول من أكتوبر المقبل، بإقامة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ويمبلدون.

وأسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس كاراباو، عن مواجهة قوية لفريق مانشستر سيتي، حيث يصطدم بنظيره توتنهام هوتسبير.

كما كشفت القرعة عن منافس ليفربول في ثمن نهائي كأس كاراباو، إذ يواجه رفاق محمد صلاح، فريق برايتون أند هوف ألبيون.

نتائج قرعة دور الستة عشر من كأس كاراباو

ليفربول ضد برايتون

مانشستر سيتي ضد توتنهام

آرسنال ضد بريستون

كريستال بالاس ضد أستون فيلا

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

برينتفورد ضد شيفيلد وينزداي

ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي

تشيلسي ضد الفائز من مواجهة نيوكاسل يونايتد أمام ويمبلدون.