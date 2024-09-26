ترامب يعود إلى مكان محاولة اغتياله في بنسلفانيا

يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى المكان الذي شهد أول محاولة لاغتياله في بنسلفانيا، حيث سينظم تجمعا انتخابيا جديدا، وفق ما أفاد فريقه الأربعاء.

وسيعقد التجمع في الخامس من أكتوبر المقبل، أي قبل شهر تماما من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها المرشح الجمهوري في مواجهة نائبة الرئيس، الديموقراطية كامالا هاريس.

أكد مسؤولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، الأربعاء، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قضى شهورا في البحث عن هدف ثم استقر على استهداف ترامب.

وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته بجرح في أذنه، خلال إلقائه خطابًا أمام حشد من مؤيديه في تجمّع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا في 13 يوليو.

وقام عناصر الجهاز السري على الفور باصطحاب ترامب البالغ 78 عامًا إلى خارج موقع التجمع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه. وقتل أحد الأشخاص الموجودين في الموقع.

وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قُتل المشتبه به.