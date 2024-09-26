وزير خارجية الجزائر: نطالب بتحرك سريع لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر وغاشم أشبه بالعدوان على قطاع غزة.

وأضاف، إن إسرائيل تمارس حرب إبادة جماعية في غزة والضفة وتشعل الأزمات في دول الجوار كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتابع، أن العدوان الإسرائيلي يرتكب كل الجرائم في لبنان مثلما فعل في غزة، ويستمر في استهداف المدنيين في فلسطين ولبنان.

قالت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء بلغت 72 شهيدا وأكثر من 392 جريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي استهداف جنوب لبنان، فقام بشن 4 غارات إسرائيلية استهدفت منذ قليل، منطقة البقاع الأوسط شرق لبنان.