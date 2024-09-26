قبل السوبر الإفريقي.. جمال الغندور: الزمالك كان يستحق ركلة جزاء ضد الأهلي في نهائي القرن

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 01:24 ص

قبل ساعات من مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، كشف جمال الغندور، الخبير التحكيمي الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا استحقاق نادي الزمالك ركلة جزاء أمام النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية: عندما تدخل أيمن أشرف على أشرف بن شرقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، كان أشرف بن شرقي يستحوذ على الكرة وكان لديه فرصة كبيرة للحصول عليها، بينما كانت فرص أيمن أشرف أقل، وتدخل أيمن أشرف في منطقة الجزاء كان يستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنها ستبث مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي 2024 على شاشتها المفتوحة والمجانية. وستكون المباراة متاحة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD المجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.