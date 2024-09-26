البنتاجون: لا نقدم دعما مخابراتيا لإسرائيل في عملياتها في لبنان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، إن الجيش لا يقدم دعما مخابراتيا لإسرائيل في عملياتها في لبنان وإن الولايات المتحدة تبذل "ضغوطا شاملة" من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، أيضا إنه لا يوجد توغل بري إسرائيلي وشيك في لبنان على ما يبدو، لكنها أحالت الصحفيين إلى إسرائيل لطرح أسئلة عن عملياتها وخططها.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للقوات الأربعاء إن الضربات الجوية في لبنان ستستمر من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وتمهيد الطريق لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم عمليات إسرائيل في لبنان، بما في ذلك تقديم الدعم المخابراتي، قالت سينغ "لا. لا يوجد دعم".

قال الرئيس الأمريكي جو بايد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعمل على منع توسّع الصراع على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت "في ما يتعلق بلبنان، ليس للجيش الأمريكي أي دور في العمليات الإسرائيلية".

ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات سينغ تسري على تبادل معلومات مخابراتية آنية عن صواريخ حزب الله التي قد تكون متجه نحو إسرائيل.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للقوات الأربعاء إن الضربات الجوية في لبنان ستستمر من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وتمهيد الطريق لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.

وقالت سينغ إن حكومة الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية لتهدئة الوضع بين إسرائيل وحزب الله. واستهدفت غارات جوية إسرائيلية هذا الأسبوع قادة في حزب الله وضربت مئات المواقع في عمق لبنان، حيث فر مئات آلاف الأشخاص من منطقة الحدود، بينما أطلقت الجماعة وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

ومضت سينغ قائلة "ترون ضغطا شاملا هنا من حكومة الولايات المتحدة ومن هذه الإدارة. نريد أن نرى حلا دبلوماسيا، ونريد ذلك بشكل عاجل".

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أرض أرض أطلقه حزب الله باتجاه مدينة تل أبيب.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن اندلاع الحرب الشاملة احتمال ممكن في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية لصراع إسرائيل في غزة ومع حزب الله.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله بهدف بدء محادثات دبلوماسية أوسع نطاقا.