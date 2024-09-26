مانشستر يونايتد يخيب آمال جماهيره أمام تفينتي في الدوري الأوروبي

أحبط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي آمال جماهيره، مساء الأربعاء، بالتعادل مع ضيفه تفينتي الهولندي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

كان مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل التعثر بالتعادل مجددًا في الدوري الأوروبي أمام تفينتي الهولندي.

مانشستر يونايتد يواصل التعثر محليًا وقاريًا

هدد الفريق الضيف، مانشستر يونايتد مبكرًا بكرة في الدقيقة الثامنة، لكن العارضة أنقذت الشياطين الحمر من كرة سام لامرز.

ووضع الدنماركي كريستيان إريكسن اليونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح سام لامرز في تسجيل هدف التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 68، ليجري المدرب إريك تين هاج العديد من التغييرات في تشكيل مانشستر يونايتد لتعديل النتيجة، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، ليحصل كل فريق على نقطة من اللقاء.

وبهذا التعادل، حل مانشستر يونايتد في المركز العاشر بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي بنقطة وحيدة، خلف تفينتي الهولندي الذي بات تاسعًا وفي رصيده نقطة أيضًا.