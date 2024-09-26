بوتين: الغرب يعادي المؤسسات المالية الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النخب الغربية تتصرف بعدائية تجاه المؤسسات والأنظمة المالية الروسية، لكن موسكو تحل بنجاح القضايا الناشئة.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة بشأن قضية تنمية الصادرات الروسية: "لقد اتخذت بعض النخب الغربية إجراءات عدائية مطلقة ضد المؤسسات المالية وأنظمة الدفع الروسية.. أصبح من الصعب الحصول على الدفع مقابل عمليات تسليم الصادرات ودفع ثمن السلع المستوردة.. لقد تمكنا من حل هذه المشكلة إلى حد ما".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار بوتين أيضا إلى أن حصة التسويات بالعملات الغربية التي وصفها بـ"السامة" في حجم التجارة الروسية انخفضت إلى النصف، في أعقاب الإجراءات غير الودية تجاه مؤسساتها المالية، في حين ارتفعت حصة الروبل إلى 40%.

وتابع: "في العام الماضي، انخفضت حصة التسويات للصادرات الروسية بالعملات الغربية السامة إلى النصف، وتقترب حصة التسويات بالروبل في معاملات التجارة الخارجية من 40%".

وأشار إلى أنه في الفترة من عامي 2021-2023، تضاعفت حصة التسويات بالعملات الوطنية ثلاث مرات لتصل إلى 39%، وزادت حصة التسويات بالروبل للواردات بنسبة 2% لتصل إلى 30%.

وقال بوتن: "نواصل العمل في هذا الاتجاه، وبالتعاون مع زملائنا الأجانب، نخطط لاستخدام العملات الوطنية على نطاق أوسع وإجراء التسويات من خلال أنظمة الدفع".