بالعلامة الكاملة.. برشلونة يواصل التحليق بصدارة الدوري الإسباني بتخطي خيتافي

تخطى فريق برشلونة عقبة ضيفه خيتافي، بالفوز عليه بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

دفع الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بأكثر من لاعب من العناصر الشابة في التشكيل الأساسي أمام خيتافي؛ لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات.

مباراة برشلونة ضد خيتافي

سيطر برشلونة على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة متفوقًا على خيتافي.

سجل هدف اللقاء الوحيد، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19، حيث منح البلوجرانا تقدمًا مبكرًا، حتى الدقيقة 71، التي شهدت رفض القائم إضافة الهدف الثاني من نجم برشلونة لامين يامال، ليحافظ الفريق الكتالوني على هيمنته على الملعب وفرض أسلوبه حتى نهاية المباراة.

وبتلك النتيجة، واصل فريق برشلونة تحقيق العلامة الكاملة والتحليق بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، أعاد بها الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد (الوصيف) إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير من 7 مباريات.