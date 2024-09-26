ماكرون يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق الصواريخ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التصعيد في لبنان، وأيضا حزب الله إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال ماكرون - في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في (نيويورك) ونقلتها وسائل إعلام فرنسية -: "لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك حرب في لبنان.. لذلك ندعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان وأيضا حزب الله إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وندعو بقوة كل من يمنحهم الوسائل إلى التوقف عن القيام بذلك". وأضاف: "أكبر خطر الآن هو التصعيد".

وأمام قادة الأمم المتحدة في نيويورك، دعا ماكرون إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشددا على أن "هذه الحرب يجب أن تتوقف ويجب أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح مجددا موقف فرنسا منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر وإدانة بلاده للهجمات التي نفذتها حركة حماس، ناعيا سقوط كل الضحايا، ومن بينهم 48 مواطنا فرنسيا. وقال: "نطالب مرة أخرى وبشكل رسمي بالإفراج عن الرهائن".

وأضاف "لإسرائيل الحق المشروع في حماية مواطنيها.. لكن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة طالت أكثر من اللازم".. مشيرا إلى أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء توفوا.. وقال: "لا يوجد أي مبرر لسقوط عشرات الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين.. هذه الوفيات تشكل مصدرا خطيرا للكراهية والاستياء الذي سيهدد أمن الجميع، بما في ذلك أمن إسرائيل.. لذا يجب أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "من الضروري أن تبدأ مرحلة جديدة في غزة، أن تصمت الأسلحة، وأن يعود العاملون في المجال الإنساني، وأن يتم حماية المدنيين".

من ناحية أخرى، تحدث الرئيس الفرنسي عن الحرب في أوكرانيا، وأدان الهجوم الروسي، قائلا" إن روسيا تشن حربا لغزو الأراضي في أوكرانيا، في تحد للقواعد الدولية".

وأضاف أن من مصلحتنا المشتركة أن تقف أوكرانيا ثابتة، مؤكدا أن فرنسا ستبذل كل ما في وسعها من أجل ذلك وستواصل دعم مقاومة الشعب الأوكراني.