فلسطين.. إصابات في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين بدير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوجود إصابات جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين بدير البلح.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دير قديس، غرب رام الله، واحتجزت عددا من الشبان وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

واستشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، بينهم سيدتان، استشهدوا في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة على منزل ببلدة النصر شرق رفح جنوب القطاع.

كما أصيب سبعة مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41،495 مواطنا، وإصابة 96،006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.