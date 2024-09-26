أمام أنظار محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع سوسيداد في الدوري الأوروبي

فرط فريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، في فوز ثمين على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

جلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس في مباراته ضد ريال سوسيداد، ولم يشارك في اللقاء، ليشاهد تعادل فريقه بنتيجة 1-1 على دكة الاحتياط.

تقدم أندير بارينتيخيا لفريق سوسيداد بهدف في الدقيقة 18، ليستمر تفوق الضيوف حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45، نجح بابلو روزاريو في إدراك التعادل لصالح رفاق محمد عبد المنعم، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، أهدر إيفان جيساند ركلة جزاء في الدقيقة 54، ليهدر فرصة حصد الثلاث نقاط لفريق نيس.

محمد عبد المنعم يواصل الجلوس احتياطيًا مع نيس

وبذلك، جلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس للمباراة الثانية على التوالي، ولم يشارك في أي دقيقة منهما.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.