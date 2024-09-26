الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات تُيسر التجارة لصالح حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تيسر ما وصفته بـ"التجارة غير المشروعة" لحزب الله في لبنان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرد واحد وأربع كيانات، وحددت تسع سفن كأصول محظورة لدورها في تسهيل التجارة دعما لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بعرقلة شبكات التهرب من العقوبات التي تستفيد منها الأطراف المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط. وشددت على أنها ستواصل كشف جهود هؤلاء الفاعلين لاستغلال النظام المالي الدولي لتمويل شركاء إيران ووكلائها.