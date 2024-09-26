ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات تُيسر التجارة لصالح حزب الله

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على الشبكات التي تيسر ما وصفته بـ"التجارة غير المشروعة" لحزب الله في لبنان.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فرد واحد وأربع كيانات، وحددت تسع سفن كأصول محظورة لدورها في تسهيل التجارة دعما لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تؤكد التزامها بعرقلة شبكات التهرب من العقوبات التي تستفيد منها الأطراف المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط. وشددت على أنها ستواصل كشف جهود هؤلاء الفاعلين لاستغلال النظام المالي الدولي لتمويل شركاء إيران ووكلائها.

الولايات المتحدة عقوبات شبكات التجارة حزب الله