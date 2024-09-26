رئيس فلسطين يؤكد ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الأربعاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مثمنا تصويت اليونان لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أمس الأربعاء.

وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين واليونان، معربا عن تقديره لدعم اليونان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم تنفيذ حل الدولتين وكذلك دعم "الأونروا"، مثمنا التعاون بين البلدين لحماية أملاك الكنائس والأفراد في القدس من اعتداءات المستوطنين.

واستعرض آخر تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدا موقف دولة فلسطين الداعي لوقف إطلاق النار فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة للتخفيف من الكارثة الإنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، ووقف العدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار «عباس» إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، التي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، حاثا اليونان على المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، أسوة بباقي الدول، بهدف المساهمة في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة دعم مساعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.