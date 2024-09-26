نتنياهو: المفاوضات بشأن تهدئة مع "حزب الله" لن تكون إلا تحت النيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن المفاوضات بشأن تهدئة محتملة مع حزب الله، لن تكون إلا تحت النيران.

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" إلى نتنياهو قوله خلال مُشاورة أمنية مع أعضاء حكومته: " "نواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

ويجري البيت الأبيض مُحادثات من أجل خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يحضرها العديد من زعماء العالم في نيويورك.

وأمس الثلاثاء، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن إسرائيل مُنفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس بعض الأفكار على هذا الصعيد مع حلفائها وشركائها.

وأضاف دانون في حديثه للصحفيين: "بينما نتحدث هناك قوى مُهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك.. لسنا حريصين على بدء أي غزو بري في أي مكان... نحن نفضل الحل الدبلوماسي".