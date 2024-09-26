وزارة الصحة اللبنانية: 20 شهيدا و88 جريحا في العدوان الإسرائيلي اليوم على محافظة النبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن هناك 20 شهيدا و88 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على محافظة النبطية.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، منها عين بوسوار، حبوش، زوطر، ديركيفا وعلما الشعب.

شن الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدة غارات على صريفا، وأطراف الغندورية، والحميري وطيرفلسية في جنوب لبنان .

كما اعتدى الطيران الإسرائيلي على منطقة الحوش والمساكن في صور، حومين الفوقا، البيسارية، محرونة، برج الشمالي وديرعامص جنوب لبنان