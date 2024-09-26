محمد صلاح يسجل هدفًا ويقود ليفربول للتأهل لدور الـ16 من كأس كاراباو

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، بعد الفوز على وست هام يونايتد بخماسية مقابل هدف.

استضاف فريق ليفربول، نظيره وست هام على ملعب أنفيلد، في مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

جلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول منذ بداية اللقاء، وشارك في الدقيقة 59 بدلًا من الوافد الجديد فيديريكو كييزا.

وسجل صلاح هدف الريدز الثالث، ليعود إلى زيارة شباك المنافسين، بعدما غاب عن التهديف في آخر 3 مباريات في جميع البطولات.

محمد صلاح يسجل هدفًا ضمن خماسية ليفربول على وست هام

بدأت أحداث المباراة، بهدف عكسي لصالح وست هام، سجله جاريل كوانساه مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21.

وأدرك البرتغالي دييجو جوتا التعادل لرفاق صلاح، في الدقيقة 25 من صناعة كييزا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، وضع جوتا ليفربول في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 49، قبل أن يشارك محمد صلاح بديلًا ويأتي دوره في الخماسية.

وعزز محمد صلاح تقدم حمر الميرسيسايد بهدف ثالث في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث استغل كرة ارتدت من الخصم وسددها بقوة في شباك المطارق.

ونجح الهولندي كودي جاكبو في تسجيل هدفين متتاليين، إذ أحرز الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 90 و90+3.

وبتلك النتيجة، قاد محمد صلاح، ليفربول إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) باكتساح وست هام بنتيجة 5-1.