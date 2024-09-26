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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة المالية الكويتية: الاستقرار المالي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية

وزيرة المالية الكويتية
وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام
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أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية نورة الفصام، أن المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رأس الأولويات الاقتصادية المهمة في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الفصام، أمس الأربعاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي؛ لبحث التقرير الاقتصادي لدولة الكويت المُعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة الكويتية - في بيان - إلى أن الاستقرار المالي يتم من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.

وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام الكويت الاستقرار المالى