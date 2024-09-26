وزيرة المالية الكويتية: الاستقرار المالي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية

أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية نورة الفصام، أن المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رأس الأولويات الاقتصادية المهمة في المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء الفصام، أمس الأربعاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فرانشيسكو بارودي؛ لبحث التقرير الاقتصادي لدولة الكويت المُعد من قبل الصندوق، والذي سيصدر في ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزيرة الكويتية - في بيان - إلى أن الاستقرار المالي يتم من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.