طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، منها عين بوسوار، حبوش، زوطر، ديركيفا وعلما الشعب.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 18شهيدا، و183 جريحا نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على محافظة الجنوب.

شن الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدة غارات على صريفا، وأطراف الغندورية، والحميري وطيرفلسية في جنوب لبنان .

كما اعتدى الطيران الإسرائيلي على منطقة الحوش والمساكن في صور، حومين الفوقا، البيسارية، محرونة، برج الشمالي وديرعامص جنوب لبنان