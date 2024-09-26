ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، منها عين بوسوار، حبوش، زوطر، ديركيفا وعلما الشعب.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك 18شهيدا، و183 جريحا نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على محافظة الجنوب.

شن الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عدة غارات على صريفا، وأطراف الغندورية، والحميري وطيرفلسية في جنوب لبنان  .

كما اعتدى الطيران الإسرائيلي على منطقة الحوش والمساكن في صور، حومين الفوقا، البيسارية، محرونة، برج الشمالي وديرعامص جنوب لبنان

طيران الجيش الإسرائيلي غارات جنوب لبنان