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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت وأرمينيا تبحثان سبل تعزيز ودعم العلاقات المشتركة

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
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بحث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة (نيويورك) العلاقات المشتركة التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض ولي عهد الكويت مع رئيس وزراء أرمينيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأربعاء، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب.

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