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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 15 يومًا.. وفاة الطفل المتسبب في مصرع فتاة دهسا أسفل «سكوتر» بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توفي الطفل المُصاب في حادث دهس سيدة بسكوتر بمنطقة التجمع الأول بعد 15 يومًا من تلقيه العلاج.

ولفظ الطفل البالغ من العمر13 عامًا أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد معاناته من إصابات خطيرة لحقت به؛ إثر انقلاب الاسكوتر الذي يقوده بعد صدمه مهندسة والتسبب فى وفاتها.

وفى 11 سبتمبر الجاري لقيت فتاة مصرعها بعد أن صدمها “سكوتر”، يقوده طفل في منطقة التجمع.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث اصطدام ومتوفاة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سكوتر يقوده شاب بفتاة، مما تسبب في وفاتها على الفور، وانقلاب الاسكوتر وإصابة قائده بإصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

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