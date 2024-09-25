أرسنال يعبر إلى دور الـ16 بكأس كاراباو بخماسية أمام بولتون

سحق فريق أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضيفه بولتون بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

قاد رحيم ستيرلينج تشكيل أرسنال أمام بولتون، رفقة البرازيلي جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا، حيث بدأ الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز، اللقاء بتشكيل مكون من اللاعبين الاحتياط، لإراحة الأساسيين لبطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يتأهل لدور الستة عشر من كأس كاراباو

انتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال على بولتون بهدفين دون رد، سجلهما ديكلان رايس ونوانيري في الدقيقتين 16 و37.

وفي الشوط الثاني، أضاف نوانيري الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يقلص آرون كولينز الفارق لصالح بولتون بهدف في الدقيقة 53.

وعزز رحيم ستيرلينج تقدم أرسنال بهدف رابع في الدقيقة 64، فيما اختتم كاي هافيرتز الخماسية في الدقيقة 77.

وبذلك، عبر أرسنال إلى دور الـ16 من كأس كاراباو على حساب بولتون، بالفوز عليه بنتيجة 5-1.