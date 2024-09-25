«صحة الفيوم» تناقش الطرق الصحيحة لعزل الأمراض ومكافحة العدوى

نظمت إدارة مكافحة العدوى بإشراف الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتور محمود جبيلى مدير الادارة تدريبا خاصا باقسام العناية المركزة وأقسام العزل.

حيث تم تداول الطرق الصحيحة لعزل الأمراض الواجب عزلها بجانب التشديد علي تطبيق إحتياطات عزل التلامس على الحالات المصاحبة للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

كما تم شرح الحزم الوقائية التي يتم تطبيقها داخل اقسام المستشفى لمنع انتشار العدوي سواء العناية او التركيب

حضر التدريب 26 من التمريض بالمستشفيات.

قام بالتدريب كلا من:الدكتور محمود احمد جبيلى مدير ادارة مكافحة العدوى، والدكتورة ندي سيد محمود عضو ادارة مكافحة العدوى.

كما تم التدريب لمدة يوم واحد بإحدى قاعات معهد التمريض بالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة دكتورة أسماء شريف مدير الادارة.

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