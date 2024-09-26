وكيل الطب العلاجي بـ«صحة الدقهلية» يتفقد مستشفى طلخا المركزي

تفقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية للطب العلاجي، اليوم،مستشفى طلخا المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل المديرية خلال جولته الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة لميس حمدي، مدير مستشفى طلخا المركزي، وجميع إدارات الطب العلاجي بالمديرية.

شمل المرور جميع أقسام المستشفى والتأكد من جداول النوبتجيات علاوة على تفقد المكان المعد لاستقبال جهاز الأشعة المقطعية الجديد والمنتظر توريده من خلال الوزارة قريبا.

واطلع البيلى، أثناء الزيارة على قسم العمليات الجديد بعد تطويره وقسم العناية العامة والمنتظر الانتهاء منه خلال أسبوعين.

وكيل الطب العلاجي يجتمع بالجهاز الإداري لتلافي السلبيات:

وعقب المرور عقد البيلي اجتماعا مع رؤساء أقسام المستشفى وجميع الجهاز الإداري والاشرافي بها لمناقشة علاج السلبيات ووضع خطة تطوير الأداء لمختلف الأقسام.

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