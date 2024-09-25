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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص، منذ قليل، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بالطريق الأوسطي نطاق الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة علي السيارة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وتبين مصرع شخص واصابة 10 أخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طامية المركزي،

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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