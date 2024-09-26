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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية: مصر تواصل دعم الأشقاء السودانيين للخروج من الأزمة الراهنة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

نقل الوزير «عبد العاطي» تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس السيادي السوداني، والذي عبر عن تقديره لجهود مصر في دعم السودان، ونقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية. 

أكد الوزير «عبد العاطي» أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم، والحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته. 

كما أشاد الوزير في هذا السياق بما قدمته الحكومة السودانية من تسهيلات؛ لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "أدري" على الحدود السودانية التشادية، معربا عن التطلع لاستعادة السودان الشقيق لأمنه واستقراره في أقرب وقت.

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