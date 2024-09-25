محافظ الدقهلية يكشف عن فعاليات بداية جديدة خلال 8 ايام من تفعيلها فى المحافظة

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن أعمال مبادر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) والتي أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدشينها بجميع المحافظات من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي بدأ العمل بالمبادرة اعتبارا من 17 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر ومرور 8 أيام على تفعيلها بنطاق المحافظة



تفاصيل عمل مبادرة بداية جديدة لحياة الإنسان خلال 8 أيام فى الدقهلية:

وقال بيان حافظة الدقهلية، ان الجهات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في ( جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة - جهاز مشروعك بالمحافظه - بناء وتنمية القرية بالمحافظه - مكتبة مصر العامة - مديرية الشئون الصحية – مديرية الطب البيطري - مديرية الأوقاف - فرع ثقافة الدقهلية - المجلس القومي للمرأة - مديرية التضامن الاجتماعي) بالإضافة الى الوحدات المحلية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات منها



1 ـ تنفيذ 200 ندوة إرشادية بنطاق مراكز (المنصورة – ميت غمر – الكردي – نبروه – السنبلاوين – شربين - أجا – منية النصر – المنزلة – دكرنس) استفاد منها عدد 3000 مواطن .



2 - تنفيذ (2) قافلة صحية وبيطرية بنطاق مراكز ( المنصورة وبلقاس ) بالإضافة الى قافلة دعوية و المقارئ القرآنية للجمهور ولقاء الطفل داخل (12) مسجد.



3 - تنفيذ عدد 4 دورات تدريبية من قبل المجلس القومي للمرأة نطاق قرى مراكز (المنزلة – بلقاس – شربين – ميت غمر ) استفاد منها 250 متدرب.



4 - تكثيف المرور الميداني على 100 مدرسة ضمن الاستعداد لقدوم العام الدراسي الجديد.



5 - قامت مديرية التموين بتنفيذ (15) حملة تموينية شاملة المرور على عدد (200) مخبز ونتج عنها تحرير عدد (100) محضر ، في مجال الرقابة على محلات بيع وتداول المواد الغذائية .



6 - تكثيف الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وأعمال رفع المخلفات البلدية وتشجير ومتابعة اعمال صيانة واختبار بلاعات المطر استعدادا لفصل الشتاء والمرور على الاسواق والمحال التجارية والمخابز.



7 - توفير سيارة خدمات الشهر العقاري المتنقلة ضمن مبادرة خدمتك في قريتك بقرية كفر بدواى نطاق مركز ومدينة المنصورة استفاد منها 80 مواطن .