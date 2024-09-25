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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يكشف عن فعاليات بداية جديدة خلال 8 ايام من تفعيلها فى المحافظة

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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كشف  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن أعمال   مبادر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) والتي أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تدشينها بجميع المحافظات من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي بدأ العمل بالمبادرة اعتبارا من 17 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر ومرور 8 أيام على تفعيلها بنطاق المحافظة
 

تفاصيل عمل مبادرة بداية جديدة لحياة الإنسان خلال 8 أيام فى الدقهلية:

وقال بيان حافظة الدقهلية، ان  الجهات التنفيذية بالمحافظة متمثلة في (  جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة - جهاز مشروعك بالمحافظه - بناء وتنمية القرية بالمحافظه  - مكتبة مصر العامة - مديرية الشئون الصحية – مديرية الطب البيطري - مديرية الأوقاف - فرع ثقافة الدقهلية - المجلس القومي للمرأة - مديرية التضامن الاجتماعي) بالإضافة الى الوحدات المحلية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات منها

 1 ـ  تنفيذ  200 ندوة إرشادية بنطاق مراكز (المنصورة – ميت غمر – الكردي – نبروه – السنبلاوين – شربين - أجا – منية النصر – المنزلة – دكرنس) استفاد منها عدد  3000 مواطن .

 2 - تنفيذ (2) قافلة صحية وبيطرية بنطاق مراكز ( المنصورة وبلقاس ) بالإضافة الى قافلة دعوية و المقارئ القرآنية للجمهور ولقاء الطفل داخل (12) مسجد.

 3 - تنفيذ عدد 4 دورات تدريبية من قبل المجلس القومي للمرأة نطاق قرى مراكز (المنزلة – بلقاس – شربين – ميت غمر ) استفاد منها 250 متدرب.

 4 - تكثيف المرور الميداني على 100 مدرسة ضمن الاستعداد لقدوم العام الدراسي الجديد.

 5 - قامت مديرية التموين بتنفيذ  (15) حملة تموينية شاملة المرور على عدد (200) مخبز ونتج عنها تحرير عدد (100) محضر ، في مجال الرقابة على محلات بيع وتداول المواد الغذائية .

 6 -  تكثيف الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وأعمال رفع المخلفات البلدية وتشجير ومتابعة اعمال صيانة واختبار بلاعات المطر استعدادا لفصل الشتاء والمرور على الاسواق والمحال التجارية والمخابز.

 7 - توفير سيارة خدمات الشهر العقاري المتنقلة ضمن مبادرة خدمتك في قريتك بقرية كفر بدواى نطاق مركز ومدينة المنصورة استفاد منها 80 مواطن .

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محافظ الدقهلية يشهد استلام 1200 كيلو مواد غذائية من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

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محافظ الدقهلية يشهد تدشين مبادرة “ بداية جديدة لبناء الإنسان” أمام ديوان المحافظة

استعدادا لفصل الشتاء التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية العام الدراسي الجديد المنصورة بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة محافظ الدقهلية