تعرف على المستبعدين من الشهادة في قانون الإجراءات الجنائية

بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد،وذلك بعد عقد جلسات حوار مجتمعي كبير حول مواد القانون حيث حضر مناقشة القانون وفد من نقابة المحامين وأيضا وفد من نقابة الصحفيين حيث وافقت اللجنة خلال المناقشة علي كافة المقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين .

فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم المواد الخاصة بالمستبعدين من الشهادة طبقا للقانون

حيث نصت المادة 268 من القانون الجديد على أنه يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الي الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابط الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا كان هو المبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخري .

ونصت المادة 287 ان تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

