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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

على هامش أعمال الجمعية الأممية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي للتباحث

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ مع وزير خارجية چيبوتي محمود علي يوسف.

شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، حيث نقل السيد الوزير تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه فخامة الرئيس عمر جيلة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل على دفع علاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويترجم الإرادة السياسية لقيادتي في هذا الخصوص.

 كما تم خلال اللقاء تناول المستجدات في القرن الأفريقي، والسودان، والصومال، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، فضلاً عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب إقليمية.

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