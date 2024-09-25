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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي وذلك بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل مدينه دمو، بدائرة قسم أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة علي السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل مصابين إلى مستشفى التامين الصحي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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