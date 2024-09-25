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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في مقر الأمم المتحدة.. وزير الخارجية ونظيره الإنجليزي يلتقيان لبحث آخر تطورات المنطقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء 25 سبتمبر مع السيد " ديفيد لامي " وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 أكد السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة جهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع لعقد الدورة الثانية من مجلس المشاركة المصرية البريطانية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على العلاقات الاقتصادية القوية القائمة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر. 

وأشار الوزير د. عبد العاطى إلى الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة.

 

 تناول الوزير د. عبد العاطي التطورات في المنطقة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل ونفاذ المساعدات دون عوائق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

كما حذر من خطورة مواصلة إسرائيل لسياستها التي تدفع المنطقة نحو مزيد من الإضرابات على ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في في لبنان، وشدد على أهمية تجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من العنف والمواجهات وتفادي نشوب حرب إقليمية.

وزير خارجية المملكة المتحدة بدر عبد العاطي المملكة المتحدة مجلس المشاركة المصرية البريطانية مكافحة الهجرة غير الشرعية