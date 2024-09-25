ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

ركزت كلمة الوزير عبد العاطي على التحديات التي تواجه افريقيا علي الساحة الدولية، و أهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، والتأكيد على تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. 

وأشار الوزير إلي مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القاهرة، معرباً عن تطلعه إلى قيام مجلس السلم والأمن الأفريقي بزيارة إلى المركز في أقرب فرصة. كما أكد على تمسك مصر بمبادئ الاتحاد الأفريقي في الالتزام بوحدة وسيادة واستقرار كافة الدول الأفريقية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بهذه المبادئ

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي اعادة الاعمار الاتحاد الافريقي