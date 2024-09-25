نائب التنسيقية محمد عزمي: ما تمر به المنطقة سيناريو متفق عليه بين إسرائيل وإيران

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك سيناريو تم الاتفاق عليه بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران جعل المنطقة تتعرض لحربا هي الأكثر عنفا وضراوة في الكرة الأرضية.

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، التي ينظمها تحت عنوان "التصعيد الحالي في لبنان ومصير الشرق المتوسط"، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، الخبير الإعلامي المتخصص في الشئون العربية والدولية، ود. منى وهبه، أستاذ الاقتصاد الدولي،

كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عضو التنسيقية، الدكتور عبد الله الشريف.

وأضاف "عزمي" أن نتنياهو استغل الفرصة الحالية بالعدوان على غزة ليكون بطلا للحرب، ويعكس هذا فشله في تحقيق أهداف الحرب عقب 7 أكتوبر مع مرور عام، فلم يتم الإفراج عن الأسرى أو تحريرهم.

وتحدث عن الهجوم على لبنان، مشيرا إلى أنه تم سحب نتنياهو إلى تلك المنطقة "الجنوب اللبناني" وهو يلهث وراء الحرب.

واستبعد النائب محمد عزمي الدخول في حرب شاملة، مشيرًا إلى أن الدخول في الجنوب اللبناني ليس أمر هينا، وحزب الله سيذيق الإسرائيلين الأمرين إذا ما اجتاحته برا، خاصة مع الدخول في فصل الشتاء، لذلك يرغب نتنياهو في تسريع وتيرة الحرب.

ونوه بأنه لأول مرة يتوغل الطيران الإسرائيلي إلى هذا الحد في لبنان، والذي لا يشبه حرب 2006، مؤكدا أن الوضع كارثي في بيروت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكل هذه العوامل تسمح لحزب الله أن يتحكم في مصير ومقدرات هذا الشعب.

وأعرب عن تمنياته في أن تشهد الأيام المقبلة استقرار رغم أن المشهد يشير إلى مزيد من التوتر في ظل الدعم الدولي لإسرائيل وسط صمت مغزي أمام تلك الانتهاكات الدولية التي يقوم بها الاحتلال.