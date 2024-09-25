جامعة الأقصر تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، مسابقة دينية فى حفظ القرآن وتجويده بالتعاون مع منطقة الاقصر الأزهرية، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

وأوضحت الدكتورة هناء حامد رئيس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، أنه تم تنظيم هذه المسابقة فى إطار المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان ) بالتكاتف مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار الاهتمام بالنشء والشباب فى كافة المجالات والأنشطة.

وأضافت أنه تم تصفية الأوائل من حفظة القرآن الكريم، بالتعاون مع مكاتب تحفيظ القرآن والتى تقدم حوالى ٥٠ طالب وطالبة فى مستويات مختلفة لحفظ القرآن الكريم كاملا ونصف القرآن وربع القران وثلاث أرباع القرآن، للتنافس على المركز الأول فى كل مستوى، مضيفة أن المسابقة تستمر لمدة يومين وبعد إعلان الأول سيتم تنظيم حفلة كبيرة لتكريم حفظة القرآن الكريم من قبل الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس الجامعة.

عقدت المسابقة بحضور الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن وأستاذ اللغة العربية، والدكتور قرشي سعدى أحمد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ أشرف عبدالله النوبي، مدير شئون القرآن الكريم، والشيخ محمود أحمد السعدى الطيري، موجه لشئون القرآن، والشيخ على بغدادى أحمد سليمان.

كما شارك بالإشراف على هذه المسابقة كلا من الدكتورة إيمان فؤاد مدير الإدارة العامة لضمان الجوده والاعتماد بالجامعة، وهنية محمود، مكتب خدمة المجتمع كلية الحاسبات والمعلومات.

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