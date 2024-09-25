منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر 2024.

وكشفت الرابطة عن المرشحين، بقائمة مكونة من 3 أسماء لامعة تتنافس على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني.

وتضم قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر الماضي، الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، الذي قاد البرسا إلى صدارة الدوري الإسباني حتى الآن.

كما يأتي ضمن الترشيحات، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي قدم أداء قويًا مع الملكي، محققًا انتصارات متتالية.

فيما جاء إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو ضمن قائمة المرشحين، بعدما حقق فريقه نتائج إيجابية، جعلته ينافس الكبيرين برشلونة وريال مدريد على المراكز الأولى في ترتيب الدوري الإسباني.

أرقام قياسية وأداء مبهر

صراع على صدارة الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني في موسم 2024-2025، منافسة شرسة على الصدارة بين برشلونة وريال مدريد، حيث يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الريال.

ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الثالث بفارق 4 نقاط، مما يؤكد قوة المنافسة في الليجا هذا الموسم، وكذا المنافسة على جائزة مدرب الشهر، التي تشهد صراع ثلاثي بين المدربين الثلاثة.