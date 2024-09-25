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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. مهاجم الزمالك: التركيز سلاحنا أمام الأهلي

عمر فرج
عمر فرج
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أكد عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض جاهز لمواجهة الأهلي المقبلة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

تصريحات مهاجم الزمالك عمر فرج

وقال عمر فرج في  تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف": "الأجواء في المملكة العربية السعودية رائعة ومميزة من ملاعب وكل شيء خاص بلقاء السوبر".

وأضاف: "نستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، وهدفنا تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي".

وواصل: "التركيز سلاحنا أمام الأهلي، وإن شاء الله نحقق الهدف المطلوب ونحصد اللقب".

واختتم قائلاً: "ننتظر دعم ومؤازرة جماهير الزمالك، ونعدهم بتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز وإسعادهم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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