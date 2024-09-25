لبنان: إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" والمفاوضات بارقة أمل

صرّح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، يوم الأربعاء بأن إسرائيل تتبنى استراتيجية تعتمد على التدمير الكامل للمناطق التي تستهدفها.

وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، قال مولوي إن الموقف الرسمي للبنان متماسك ويعتمد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تعتمد على تدمير كل ما في طريقها، مما يفاقم الوضع الإنساني على الأرض.

كما لفت إلى أن المحادثات الجارية بين رئيسي الحكومة والبرلمان تحمل آمالًا كبيرة للشعب اللبناني، مؤكدًا أن مبادرة رئيس البرلمان تأتي ضمن نهج وطني موحد يهدف إلى التوصل لحل للأزمة. ودعا المجتمع الدولي والدول العربية إلى ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل من أجل وقف الهجمات التي وصفها بأنها تمثل مجازر جماعية.

وأوضح مولوي أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد، مشيرًا إلى بدء موجة نزوح كبيرة منذ بداية الأسبوع، حيث اكتظت الطرق بالمواطنين الذين فروا من الجنوب باتجاه مناطق وسط وشمال البلاد. وذكر أن أكثر من 55 ألف نازح لجأوا إلى مراكز الإيواء التي أُعدت لاستقبالهم.

وأكد وزير الداخلية أن كافة الإجراءات اللازمة اتخذت لمنع أي نزاعات داخلية، وشدد على ضرورة التماسك بين اللبنانيين. كما أعلن عن استنفار جميع الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الداخلي.